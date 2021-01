Amancio Vicuña y su hermano Bautista derritieron las redes

Meses atrás, en plena cuarentena por el coronavirus, el galán chileno expresó que estar en su casa sin trabajar no era un drama, ya que le pudo dedicar más tiempo a sus herederos. “Creo que lo mejor es que puedo disfrutar de mis hijos, sin tener los viajes y el trabajo en medio. Aprendo mucho de ellos, escucho sus palabras, comparto sus sentimientos, les cuento que yo también extraño a mis viejos, vivo el día, disfrutamos, hacemos deporte juntos. Los niños nos enseñan mucho, a desdramatizar y está bueno porque le restamos un poco de carga”, dijo ante el programa radial Por si las moscas.

Vicuña no puede estar más orgulloso de sus hijos. Días atrás, Bautista se egresó de la primaria, mientras que Benicio terminó el jardín de infantes. Como no quería perderse este momento tan importante, asistió al colegio y accedió a posar junto a Pampita, aunque la imagen se hizo viral y le habría traído problemas con su actual pareja, que además de manifestar su descontento le exigió que le pidiera a su exmujer que la borrara de las redes sociales, según contaron en Los ángeles de la mañana.

Ante esto, la modelo tomó la palabra y, aunque prefiere no hablar de él y la China, dejó en claro que nunca existió una conversación en la que le pidiera que hiciera desaparecer el posteo. “Eso es todo mentira. Eso no pasó. Sí, como era una foto privada, cuando me doy cuenta de que una persona que tengo en mi Instagram privado la había filtrado, la llamo y le pido ‘por favor sacala’. La sacó rápido, en una hora, pero ya la habían levantado los portales”, explicó en un móvil con Implacables.