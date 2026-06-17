Entre mates y aplausos: la crónica de una Selección que disfruta su gran debut

"Había un mate dando vueltas, apoyado sobre una heladerita, con Messi y compañía descansando un poco luego de la gran actuación que tuvimos anoche", relató Fernández desde el complejo deportivo.

La sensación general en el plantel fue de alivio y confianza. Argentina logró superar uno de los obstáculos más complejos de cualquier Mundial: el primer partido. "Ganar en el estreno es algo que valoran mucho siempre. El primer partido es muy complicado y Argentina lo pudo pasar con un margen importante", explicó el periodista.

El 3-0 sobre Argelia dejó buenas señales colectivas y también una actuación inolvidable de Lionel Messi, autor de los tres goles. A pesar de los años y de una carrera repleta de hazañas, el capitán volvió a sorprender a propios y extraños con una actuación que quedará entre las más destacadas de su historia mundialista.

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El periodista confesó que incluso para quienes siguen de cerca a la Selección resulta difícil encontrar palabras para describir lo que hizo el rosarino en Kansas. "Cuando hizo el tercero, uno piensa: listo, ya está, andate. Es un crack una vez más", resumió. La emoción también se trasladó al banco de suplentes. Las lágrimas de Scaloni cuando decidió reemplazar al capitán no pasaron inadvertidas.

"Las mismas lágrimas que tenía Scaloni las veíamos en los hinchas argentinos que estaban cerca de nuestra ubicación", contó. Uno de los focos de atención durante la práctica estuvo puesto en Nicolás Tagliafico. El lateral continúa entrenándose de manera diferenciada mientras se recupera de su molestia muscular.

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Según explicó el enviado del 8, la idea del cuerpo técnico es no apresurar los tiempos. "Quieren que llegue bien. Si se tiene que perder uno o dos partidos no va a haber problema", señaló. La gran actuación de Facundo Medina ante Argelia también le da margen de maniobra a Scaloni para administrar la recuperación del futbolista.

Los hinchas argentinos no se querían ir

Si hubo una imagen que resumió la pasión argentina en Kansas fue la que se vivió una vez terminado el partido.Mientras los jugadores ya estaban en los vestuarios, miles de hinchas seguían cantando dentro del estadio. "Pasaron más de cuarenta minutos desde el final y seguían alentando. Yo me fui y todavía seguían cantando", relató Fernández.

El fenómeno se produjo especialmente en una enorme rampa interna del estadio, donde los simpatizantes transformaron la salida en una extensión de la fiesta.

El partido dejó además una postal que llamó la atención del enviado especial sanjuanino. Más allá de los argentinos que viven en Estados Unidos o llegaron para acompañar a la Selección, hubo una importante presencia de fanáticos extranjeros alentando al equipo de Messi.

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"Había muchísimos latinos y estadounidenses con la camiseta argentina puesta. No eran todos argentinos, pero sí todos estaban alentando a la Selección", destacó. Según estimaciones realizadas en el estadio, cerca de 70 mil personas alentaron a Argentina, mientras que alrededor de 3 mil simpatizantes acompañaron a Argelia.

La defensa del título comenzó con una goleada, una actuación histórica de Messi y una multitud que convirtió a Kansas en una extensión de la Argentina. El Mundial recién empieza, pero la ilusión albiceleste ya se siente fuerte en Estados Unidos.