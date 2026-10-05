En pijama, disparaba contra carpinchos en su jardín y la Justicia allanó su casa

Favre fue notificado por las autoridades en el marco de una investigación por maltrato animal. Según la información difundida, el hombre es además ex piloto de avión.

El episodio había generado preocupación entre los vecinos y organizaciones que trabajan por la protección de la fauna de Nordelta. La Asociación Vecinal Nordelta aseguró que fueron los propios residentes quienes alertaron sobre lo ocurrido y que la denuncia se realizó para que la Justicia investigara el hecho. También se informó lo actuado a la Dirección Provincial de Flora y Fauna.

Desde Nordelta SA repudiaron el episodio y remarcaron que el uso de armas en una zona residencial representa un riesgo para quienes viven en el lugar, además del impacto que puede tener sobre la fauna.

Los carpinchos y una convivencia que vuelve a estar en discusión

El episodio reavivó una discusión que desde hace años atraviesa a los barrios privados de la zona: la convivencia entre los vecinos y los carpinchos que habitan los sectores cercanos a los humedales y cursos de agua.

Silvia Soto, referente de agrupaciones ambientalistas que defienden el hábitat de estos animales, señaló que permanecen atentos a lo que ocurre en la zona y vinculó el episodio con una problemática más amplia relacionada con el crecimiento de las poblaciones de carpinchos y el acceso a sus espacios naturales.

La dirigente también reclamó medidas para facilitar el desplazamiento de los animales hacia la costa y cuestionó que todavía no se haya ejecutado un plan para retirar alambrados que dificultan ese acceso.

Los carpinchos son el roedor viviente de mayor tamaño y peso del mundo. Pueden alcanzar alrededor de 1,30 metros de largo y hasta 65 kilos, y son una especie nativa de Sudamérica.

Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo explicó que la presencia de estos animales en barrios privados no necesariamente significa que haya aumentado su población. Según señaló, se trata de fauna silvestre que tiene su hábitat natural en las zonas costeras y que puede ocupar ocasionalmente otros espacios.

Mientras la Justicia avanza con la investigación, el video del hombre disparando desde su vivienda volvió a poner en escena una problemática que excede el episodio puntual: cómo convivir con una especie silvestre que forma parte del ambiente de la zona y qué límites existen cuando esa convivencia genera conflictos.