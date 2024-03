El posteo de Darío Barassi tras ser operado: "Se ha dañado la máquina"

"Gracias a la reina de mi vida, con la que estoy jugando al dígalo con mímica hace 48 hs y nunca fue su fuerte, gracias por estar siempre, por tanta entrega y amor mujer mía, te amo @luligomezcenturion", destacó Barassi sobre su esposa. En otra parte de la publicación le agradeció también al equipo de médicos del Sanatorio Finochietto y a todos los que conforman su programa, Ahora Caigo (El Trece), por bancarlo.

dario-barassi-operado-1777853.jpg

"Gracias amigos y público por tanta preocupación y afecto. Y por último puse una foto de mis chinas, que son el motor de mi vida. Volví hoy del sanatorio y me llenaron de besos abrazos y miradas. No entienden por qué no les contesto o por que no las alzo a upa. Pero no juzgan, dan amor y sonrisas sin parar. Son el tramadol de mi cuore. Las amo enanas mías. Ya vuelve papá", agregó sobre sus dos hijas.

"En fin, en una. Vamos a poder. Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina. Nada que no se pueda solucionar y mejorar. A ocuparnos. Objetivos y pilares hay de sobra, agradecido por eso", concluyó Darío Barassi, quien viene de un 2023 complejo por la muerte de su mamá tras una larga lucha contra el cáncer.

Qué le pasó a Darío Barassi

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador contó sobre su salud: "Me tengo que operar, lamentablemente No es grave ninguna de las dos cosas, todo tranca. Pero la operación del pólipo me obliga a estar en silencio absoluto... en silencio absoluto aproximadamente un mes".

Y Darío Barassi sumó a través de sus historias: "2 días para cirugía pólipo cuerda vocal y hernia, 25 días de silencio total, 7 de poco esfuerzo abdominal. Mátenme. ¿Cómo carajo hago para no hablar tantos días?".