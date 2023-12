El emotivo mensaje de Pampita tras ganar el Martín Fierro de Oro de la moda

La gran gala contó con la presencia de muchas figuras del espectáculo local y el jurado determinó que Pampita se quede con el Martín Fierro de Oro.

"Este regalo es un mimo al alma, gracias. Amo lo que hago desde el primer segundo que empecé a trabajar. Se lo dedico a mi amor Roberto, que me diste una familia hermosa. Me permite ser mejor ese amor y salir a trabajar con ganas. Tu amor me hace grande", dijo la modelo y conductora visiblemente emocionada al recibir su estatuilla.