Confirmaron los cruces de los argentinos en la United Cup

Encarando su tercera participación en la copa con una convocatoria renovada, Argentina buscará superar la fase de grupos por primera vez.

Afrontando el duro grupo A, situado en la ciudad australiana de Perth, el combinado nacional deberá medirse con España, seleccionado ante el cual debutará, para luego enfrentar a Estados Unidos, campeón de dos de tres de las ediciones anteriores, en 2023 y 2025.

El enfrentamiento ante el combinado español comenzará el jueves 1 de enero a las 23:00 (horario argentino), y dará inicio con el partido entre Báez, que tuvo un turbulento 2025, y Munar, cuyo año fue completamente opuesto: ganó 31 partidos a nivel ATP y alcanzó el mejor ranking de su carrera, con su actual puesto 33.

El segundo encuentro enfrentará a la argentino Solana Sierra, que redondeó una temporada de ensueño al ser campeona de cuatro torneos y octavofinalista de Wimbledon, con Bouzas Maneiro, que no tuvo campeonatos pero alcanzó los cuartos del WTA 1000 de Montreal, como su mejor resultado.

El tercer partido de la serie será con la modalidad de dobles mixto, aunque las parejas todavía no fueron confirmadas. Entre sus convocados restantes, Argentina cuenta con Marco Trungelliti (131°), Guido Andreozzi (33° en dobles), Lourdes Carle (152°) y Nicole Fossa Huergo (105° en dobles), italiana nacionalizada argentina en los últimos meses.

Además, la segunda serie de la fase de grupos comenzará a las 6:00 del sábado 3 de enero, con Báez midiéndose a Taylor Fritz (6°) y Sierra enfrentando a Coco Gauff (3°), dos enfrentamientos de alta complejidad.