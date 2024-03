Comenzó el Torneo Apertura femenino de hockey sobre patines

La fecha 2 del Apertura femenino de hockey sobre patines

La segunda fecha del Torneo Apertura femenino de hockey sobre patines se jugará el jueves 4 de abril. Ese día se medirán SEC vs. Huarpes, Social vs. Aberastain, Unión vs. Bancaria, UVT vs. B° Rivadavia y Valenciano vs. Concepción.