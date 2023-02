Camila recibió la primera fulminante y casi todos cayeron en placa

Un rato antes, se la había visto a Julieta Poggio entrar al confesionario y pedir hacer la nominación que lleva directamente a placa a algún participante. Si bien se puede utililizar solo una vez en todo el juego, la joven de Villa Devoto tuvo sus razones. “La nomino a Camila porque no me cierra su juego y porque ya me avisaron de afuera que me había traicionado. Una vez está bien, pero ya dos veces que me lo digan, no”, afirmó Julieta.