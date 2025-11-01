Adorni será el jefe de Gabinete y está todo listo para sumar a Santiago Caputo

Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas se habló mucho de modificaciones en el Ejecutivo y llegó la renuncia de Francos. Su lugar será ocupado por Adorni, tal como se informó desde Presidencia.

En el comunicado, se habla de la necesidad de “renovar el diálogo político y esta segunda etapa que empieza a partir del 10 de diciembre”. Además, hay un agradecimiento a Francos, a quien señalaron como una figura “fundamental en esta primera etapa de Gobierno para avanzar en todas las etapas que se han llevado adelante en estos dos años". Y remarcaron: ”La Nación siempre estará en deuda con él”.

En el Gobierno analizan opciones para ocupar vacantes en el Gabinete. En ese sentido, está todo listo para que se sume Santiago Caputo. Según las versiones, podría dirigir una nueva cartera: el Ministerio de Gobierno e Interior.

Con este movimiento, Milei refuerza a su núcleo duro en el Gobierno. Caputo es de máxima confianza del Presidente. También alinea distintas áreas del Ejecutivo. Si bien deja ir a un hombre de diálogo como Francos, refuerza el perfil libertario en sus hombres clave del Gabinete. Adorni fue el vocero durante los dos primeros años de su gestión y ahora ocupará un rol central.

“Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”, escribió Adorni en su cuenta de X, a la vez que sostuvo que “profundizar las reformas estructurales será prioridad” en “esta nueva etapa”. Además de agradecerle a Milei, reconoció “la confianza y el apoyo permanente” de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Una vez conocida la renuncia de Francos, la CGT lamentó su salida y la catalogó como “una pérdida”. Además, se señaló que Adorni deberá mostrar que “también puede dialogar”. “El costo laboral no pueden ser los derechos adquiridos”, advirtió Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT, en diálogo con Solo Una Vuelta Más de TN.

Por ahora, Milei mantiene la base de su gabinete

Con excepción de los cambios obligados de Patricia Bullrich y Luis Petri, Milei mantiene -por ahora- la base de su gabinete. Este viernes renunciaron Francos y Catalán, pero no hubo más anuncios.

Claro que no todos tienen su lugar asegurado, aunque sí hay intocables: Luis “Toto” Caputo es inamovible en Economía, al igual que Federico Sturzenegger en Desregulación y Transformación del Estado. También seguirá Mario Lugones en Salud, Sandra Pettovello en Capital Humano. Pablo Quirno seguirá siendo el Canciller.

Por Francos se suma Manuel Adorni el lunes en la jefatura de Gabinete y mantendría el control de la vocería presidencial. Santiago Caputo arribaría en reemplazo de Lisandro Catalán, aunque con un ministerio más importante.