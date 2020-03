Xiaomi anunció la fecha de lanzamiento oficial del nuevo Redmi Note 9

Un nuevo Redmi Note está a punto de llegar. Apenas iniciado el mes, Xiaomi ha confirmado la llegada del próximo integrante para su línea de gama media: el Redmi Note 9 será presentado oficialmente este jueves 12 de marzo al mediodía en la India (horario local), tan solo seis meses después del debut de su antecesor, el Redmi Note 8.

Sin lugar a dudas, la serie Redmi Note se ha convertido en una de las más populares y exitosas de la compañía china. Durante el año pasado, el Redmi Note 7 se posicionó en el sexto lugar de los smartphones más vendidos de 2019, mientras que el Redmi Note 8 se coronó como el teléfono más vendido del mundo durante el cuarto trimestre de 2019.

A través de Twitter, Redmi India y Manu Kumar Jain, vicepresidente global de Xiaomi, compartieron la invitación al evento de lanzamiento, la cual revela una de las principales características que destacará en el Redmi Note 9: su renovado sistema de cuatro cámaras traseras alojadas en un módulo cuadrado.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! 🤩#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! 😎

Por otro lado, el gigante asiático ha diseñado páginas dedicadas en el sitio web de Xiaomi y en Amazon India como parte de los preparativos para la presentación, donde ha adelantado los detalles más importantes que podemos esperar del próximo Redmi Note 9 en cuestiones de rendimiento, batería, diseño y experiencia de juegos.

Resaltando todos sus atributos con el adjetivo “bestial”, el Redmi Note 9 promete un procesador con un “verdadero desempeño sin límites”, una experiencia de juego inmersiva, una carga rápida “inigualable” y una performance de cámara que “no se parecerá en nada” a lo que hayas visto antes.

Rivales de Huawei y Xiaomi se unen para desarrollar sus propios procesadores

Ante el dominio de Huawei y Xiaomi en el mercado asiático de móviles, las otras compañías chinas como OPPO, OnePlus y realme han decidido trabajar juntas para desarrollar sus propios procesadores móviles.

OPPO, una de las rivales de Huawei y Xiaomi, ha revelado detalles del “Plan Mariana”. Según CNBeta, OPPO está trabajando en desarrollar sus propios procesadores móviles e ingenieros de OnePlus y realme también se han unido a esta iniciativa. El proyecto es llevado a cabo por un comité técnico encabezado por un exdirector de Qualcomm.