Whatsapp: las razones por las que se cerrará tu cuenta a partir del 1 de abril

ESTAS SON LAS SEIS CAUSAS QUE PODRÍAN GENERAR QUE TU CUENTA SEA CERRADA

1. Inactividad

La principal razón para cerrar una cuenta será si está inactiva por más de 120 días seguidos. Como explica la empresa en su Centro de Ayuda, la medida obedece "a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios". Según explica, se considera que hay inactividad cuando el usuario no se conecta a WhatsApp.

Para que la cuenta esté activa, se necesita contar con una conexión a Internet. Si el usuario tiene abierta la app de WhatsApp en el dispositivo, pero no está conectado a Internet, la cuenta está inactiva. El contenido almacenado en el dispositivo del usuario antes de la eliminación de la cuenta permanecerá allí hasta que se elimine WhatsApp del teléfono. Cuando un usuario se vuelve a registrar en WhatsApp con el mismo dispositivo, reaparece el contenido almacenado localmente.

2. Uso de WhatsApp Plus

Otras de las razones será el uso de una aplicación alternativa, llamada WhatsApp Plus, que se puede descargar para teléfonos Android, pero que no es la versión oficial del programa. Muchos usuarios prefieren esta alternativa, pues como su nombre intenta hacer creer la versión "Plus", que no tiene nada que ver con la empresa Meta, propietaria de WhatsApp.

Este modelo, entre otras "virtudes", permite recuperar mensajes eliminados, cambiar el fondo o descargar la foto de cualquier contacto que tenga guardado, posibilidad no disponible en la versión original de la aplicación.

Se trata de un tipo de programas conocidos como APK, es decir, un archivo de Android que puede descargarse al celular y usar todas las herramientas que tenga otra aplicación, en este caso, WhatsApp. Sin embargo, usar esta versión alternativa, si bien en apariencia ofrece algunas virtudes que su modelo original no posee, también conlleva algunos peligros que no muchos usuarios conocen.

Una de las razones más importantes para no usar este tipo de APK es que las conversaciones no están cifradas. Básicamente eso implica que los chats no tienen ningún nivel de seguridad y podrán ser vistos por otras personas, a diferencia del WhatsApp original.

También hay que considerar que con WhatsApp Plus se pierde la copia de seguridad de todas las conversaciones. Es una ventaja que da el WhatsApp original que permite que todos los días se haga una copia de los chats de los usuarios para que al momento de cambiar de celular o de número pueda rescatar estas conversaciones.

3. No más spam

La empresa también quiere terminar con el uso del spam en la plataforma. Por ello, cuando detectan a una persona o empresa creando listas de difusión o grupos para enviar mensajes masivos, también pueden cerrar esta cuenta.

WhatsApp puede diferenciar entre conversaciones con un contacto registrado en el teléfono y las que se producen con un número desconocido. Enviar mensajes repetitivos y masivos a teléfonos que no están agendados atraerá la atención del equipo de la aplicación, lo que podría estimar el envío de spam u otro tipo de información que probablemente el usuario o receptor no quiere recibir.

4. Bloqueos de otros usuarios

Los usuarios cuyas cuentas han sido bloqueadas más de cinco veces en menos de un día, también pueden perder sus cuentas. Esto ocurre cuando los bloqueos ocurren con personas que están fuera de la lista de contactos. El programa remoto que escanea a los millones de usuario, determina que esos bloqueos probablemente están relacionados con el envío masivo de mensajes inapropiados.

Está causa está relacionada con la anterior, y también tiene que ver con el interés de la empresa de que los usuarios no utilicen WhatsApp para el envío de spam.

5. Eliminar las fake news

WhatsApp, al igual que Facebook, está luchando contra las noticias falsas. Con la finalidad de mejorar sus filtros, la app eliminará la cuenta de aquellas personas que se encargan de difundir fake news.

En ese empeño, el pasado 14 de septiembre, Facebook, hoy rebautizada como Meta y dueña de WhatsApp, y se sumó como parte de una iniciativa global con más de 80 organizaciones que trabajan en 60 idiomas con el objetivo de reducir la desinformación en la plataforma y fortalecer la calidad de las noticias online.

6. Compartir archivos o documentos inapropiados

Otra de las razones para cancelar la cuenta es: el envío de archivos, documentos o enlaces que la empresa puede considerar inapropiados.

Entre estos documentos se mencionan difundir rumores, enviar enlaces con malware y virus, compartir pornografía, material ilegal, obsceno, difamatorio, calumnioso, amenazante, acosador, odioso, racial o étnicamente ofensivo, además de poder tener que enfrentar un eventual juicio, también podría acarrear el término de tu cuenta.