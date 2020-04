El videojuego de los Súper Campeones presentó jugadores internacionales

A través de la cuenta de Twitter de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, se presentaron imágenes de los nuevos jugadores internacionales que llegarán al título. Entre estos se destaca la presencia del uruguayo Ramon Victorino y la de los italianos Zino Hernandez y Leonardo Rusciano. Estos llegan con la intención de continuar incrementando las expectativas que se están generando alrededor del título, el cual aún sigue sin una fecha de lanzamiento confirmada por Namco Bandai.

El camino que está transitando el nuevo videojuego de los Súper Campeones hacia el mercado está siendo auspicioso gracias a los distintos anuncios y adelantos que entusiasman tanto a la comunidad de jugadores como a los fanáticos de la serie, que tal vez no se involucran tanto en el gaming.

Esta estrategia puede verse reflejada en las últimas imágenes compartidas a través de la cuenta de Twitter del juego, las cuales, a pesar de no decir mucho, muestran a algunos de los nuevos personajes que arribarán al título. Entre lo más relevante se puede verla presencia sudamericana del uruguayo Ramón Victorino, a quien se lo ve con la camiseta celeste realizando un tiro especial.

Además del charrúa, también presentaron a los italianos Leonardo Rusciano y Zino Hernandez y al inglés Robson, quien es un claro homenaje a Bobby Robson, uno de los fútbolistas más importantes de la historia del fútbol ese país. No obstante, se espera que en las próximas semanas se confirmen más jugadores internacionales, entre los cuales podría aparecer Juan Díaz, el capitán y creador de juego de la selección de Argentina en el anime.

Los esfuerzos de Namco Bandai indican que este videojuego buscará ser la experiencia completa de la franquicia dentro de la industria de los videojuegos. Vale recordar que este nuevo título se trata del regreso, triunfal claro, de Supercampeones luego de 10 años de sequía en consolas. Captain Tsubasa: Dream Team y Captain Tsubaza: Zero, lanzados en 2017 y 2019, respectivamente, fueron las versiones mobile más recientes. Pero estos títulos no tuvieron una buena recepción en descargas y ventas. Por eso, los desarrolladores se encuentran puliendo detalles y mejorando todo lo posible para ofrecer una novedosa experiencia para los fanáticos de una de las series animadas más queridas de la historia.

Entre lo más relevante que tendrá Rise of New Champions se encuentra la modalidad New Hero, en el cual cada usuario podrá crear su propio personaje, totalmente personalizable, y elegir entre tres equipos para comenzar una carrera como futbolista y acompañar a Oliver en la selección japonesa. Durante el transcurso de la historia, el usuario tendrá que tomar decisiones de diálogo, podrá aprender habilidades y cumplir objetivos para mejorar al personaje. Además, así podrá escalar en el mundo del fútbol hasta llegar a la selección nacional. Cada equipo, también, tendrá su propio arco argumental.

Al comenzar este modo, el usuario podrá elegir entre la Secundaria Furano de Hokkaido, conocido por gozar del mejor juego de equipo de Japón, que tenía a Armand Callahan como cara visible; El Colegio Superior de Tokio, una de las más prestigiosas academias de fútbol de todo Japón y el Colegio Alemán, liderado por el talentoso y carismático Andy Johnson.

La llegada de este nuevo título basado en la popular franquicia de la década de los noventas es toda una apuesta para Namco Bandai. Pese a que la franquicia tiene un gran lugar en el corazón de sus fans, sus últimos videojuegos no lograron mover mucho la aguja en el mercado. Captain Tsubasa: Rise of the New Champion estará disponible para PC (a través de Steam), Nintendo Switch y Play Station 4, y por el momento, quedará fuera del catálogo de Xbox. Si bien aún no hay fecha confirmada de estreno, se sabe que llegará al mercado durante este año.