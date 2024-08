Con la factura en mano, el mesero explica que después de atender una mesa en el restaurante donde trabaja le dieron solo 36 pesos de propina (1,9 dólares), cuando la cuenta salió en 1.200 (alrededor de 64 dólares). "Es una burla, no se me hace justo", insistió.

"Lo que yo hice fue agarrar ese dinero, y le dije: 'Señor, ahí le va su dinero, no necesito sus miserias, la verdad' [...] me la chingo trabajando, mesereando, haciendo más cosas, para que me den solo 36 pesos", lamentó el joven, que también arremetió contra las personas de Nayarit calificándolos de "codos" y "llorones, que no quieren pagar nada".