Un huevo al día, ¿hábito saludable o problemas para la salud?

Demonizado durante años por su supuesto impacto negativo sobre el colesterol, el huevo recuperó su lugar en el plato diario gracias a estudios científicos recientes y a la revalorización de sus propiedades bioactivas.

¿Es recomendable comer un huevo al día?

Según declaraciones del médico especialista en obesidad Alberto Cormillot publicadas a Infobae, es perfectamente posible “consumir un huevo por día, incluso, si una persona come carne”. En el caso de quienes no consumen carnes, la recomendación puede ascender a “uno o dos huevos por día”, siempre que no exista alguna contraindicación médica específica.