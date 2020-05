Stones para todos: subirán a YouTube los recitales en Argentina

The Rolling Stones anunció que el próximo domingo 3 de mayo, a las 16, publicará en su canal oficial de YouTube, conciertos del "América Latina Olé Tour 2016", la última gira realizada por la banda por la región, que incluye los shows realizados en febrero de ese año en el Estadio Ciudad de La Plata.

La transmisión también incluirá algunas imágenes inéditas en este formato de los conciertos que fueron parte del "Voodoo Lounge Tour", la gira iniciada en 1994 que trajo al legendario grupo británico por primera vez a nuestro país, cuando ofreció recordados recitales en el estadio de River Plate, en febrero de 1995.

Esta publicación será la primera de una serie de seis, anunciadas de manera formal por la banda en sus redes oficiales, que llevará el título de "Extra Licks" y que contará con un estreno cada domingo.

La banda, integrada por Mick Jagger, Keith Richards, Ron Woon y Charlie Watts, acaba de lanzar "Living in a ghost town", su primera canción en ocho años; y de participar en el festival solidario "One World: Together at Home", organizado por Lady Gaga y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en donde ofreció una versión del clásico "You can´t always get what you want".