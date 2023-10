¿Se puede viajar en el tiempo? el mundo cuántico es la respuesta

La investigación reciente explora la posibilidad de curvas de tiempo cerrado, o CTC, un camino hipotético hacia atrás en el tiempo. La curva es una línea mundial, la arco de una partícula en el espacio-tiempo a lo largo de su existencia, que corre hacia atrás. Steven Hawking postuló en su 1992 documento “Conjetura de protección cronológica» que las leyes de la física no permiten que existan curvas temporales cerradas; por lo tanto, el viaje en el tiempo es imposible. “Sin embargo”, el Los autores de estudios recientes escribieron: “pueden ser simulados probabilísticamente mediante circuitos de teletransportación cuántica”.

El experimento Gedanken del equipo es así: Los físicos colocan sondas fotónicas a través de una interacción cuántica, produciendo un cierto resultado mensurable. En base a ese resultado, pueden determinar qué aportaciones habrían dado un resultado óptimo; en retrospectiva, es 20/20, como cuando se puede revisar un examen calificado . Pero debido a que el resultado se obtuvo mediante una operación cuántica, en lugar de quedarse estancados con un resultado inferior al óptimo, los investigadores pueden modificar los valores de la sonda cuántica mediante entrelazamiento, produciendo un mejor resultado aunque la operación ya sucedió . ¿Capiche?

En la simulación, el efecto aparente del viaje en el tiempo se produjo una de cada cuatro: tuvo una tasa de fracaso del 75 %. tasa de fracaso, el equipo sugiere enviar una gran cantidad de fotones entrelazados, usando un filtro para asegurar que los fotones con la información corregida obtuvieran a través mientras tamiza las partículas obsoletas.

“El experimento que describimos parece imposible de resolver con la física estándar (no cuántica), que obedece a la flecha normal del tiempo”, dijo David Arvidsson-Shukur, físico cuántico de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio, en un correo electrónico a Gizmodo. Parece como si el entrelazamiento cuántico pudiera generar instancias que efectivamente parecen viajes en el tiempo”.

El comportamiento de las partículas cuánticas (específicamente, las formas en que esos comportamientos difieren de los fenómenos macroscópicos) son un medio útil para que los físicos investiguen naturaleza de nuestra realidad. El entrelazamiento es un aspecto de cómo las cosas cuánticas operan según diferentes leyes.

El año pasado,

otro grupo de físicos afirmó que lograron crear un agujero de gusano cuántico, básicamente un portal a través del cual la información cuántica podría viajar instantáneamente. El año anterior, un equipo tambores sincronizados tan anchos como cabellos humanos usando enredo. Y el Premio Nobel de Física 2022 acudió a tres físicos para su interrogatorio sobre el entrelazamiento cuántico, que es claramente un tema de estudio importante si queremos entender cómo las cosas funcionan.La simulación ofreció al equipo reciente un medio para investigar los viajes en el tiempo sin preocuparse de si realmente están permitidos por las reglas del universo.

“Si en realidad existen curvas temporales cerradas, no lo sabemos. Las leyes de la física que conocemos permiten la existencia de “CTC, pero esas leyes están incompletas; lo más evidente es que no tenemos una teoría de la gravedad cuántica”, dijo la coautora del estudio, Nicole. Yunger Halpern, físico del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y de la Universidad de Maryland en College Park, en un correo electrónico a Gizmodo. “Sin embargo, independientemente de si existen verdaderas CTC, uno puede usar el enredo para

simular CTC, como otros mostraron antes de escribir nuestro artículo».En 1992, apenas un par de semanas antes de que se publicara el artículo de Hawking, el físico Kip Thorne presentó un artículo en la 13ª Conferencia Internacional sobre Relatividad General y Gravitación. Thorne concluyó que “puede resultar que en escalas de longitud macroscópicas la cronología sea

no siempre protegido, y aun si la cronología es protegida macroscópicamente, la gravedad cuántica bien puede dar amplitudes de probabilidad finita para historias microscópicas del espacio-tiempo con CTC”. En otras palabras, si el viaje en el tiempo es posible o no es un dilema que va más allá del ámbito de la física clásica. la gravedad cuántica sigue siendo algo esquivo, el jurado está deliberando sobre el viaje en el tiempo.Pero en cierto modo, si las curvas de tiempo cerrado existen en realidad o no, ¿no es tan importante, al menos en el contexto de la nueva investigación. Lo que es importante es que los investigadores piensan que su experimento Gedanken proporciona una nueva forma de interrogar la mecánica cuántica. aprovechar el aparente desprecio del reino cuántico por la continuidad del tiempo para lograr algunos resultados fascinantes.