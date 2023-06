Se hizo un tatuaje y lo criticaron por un insólito motivo

Si bien estuvieron quienes lo consideraron una "demostración de amor", la mayoría destacó que seguro fue un acto de impulsividad y que no debería haberlo hecho, ya que después es bastante complicado revertirlo o, por lo menos, taparlo con otro dibujo. "Las cosas que uno hace cuando está locamente enamorado...", fue otra respuesta.

Qué polémico tatuaje se hizo el joven, según el viral de Twitter

En la imagen que adjuntó para la red social, se puede observar que se tatuó el nombre "Julieta" en la parte inferior de su brazo derecho. La letra está en cursiva y acompañan a la palabra dos rayas negras que, a un costado, rodean la extremidad. "Yo la voy a amar siempre", afirmó en la descripción del tuit.

https://twitter.com/aaagustin1891/status/1670285455143624704 No me importa nada, yo la voy a amar siempre pic.twitter.com/PbFPkCjWzJ — (@aaagustin1891) June 18, 2023

Aclarar la presencia del otro tatuaje es importante debido a que varios usuarios llegaron a expresarle que prefieren llevar escrito un nombre en su piel y no "esas dos líneas". "No me importa lo que piensen, yo quiero uno así", "Esto es amor", "¿Quién para hacer algo así?", continuaron otros.

"Me quiero imaginar que Julieta es tu hija", "Me hizo acordar a mi primer ex, que cuando lo dejé se tatuó mi nombre completo, pensando que así lo iba a perdonar", "Yo me tatué su inicial en una parte que no debía y hasta ahora me arrepiento de ese error", "Es increíble lo rápido que se arruinan la vida", sumaron más personas.

Y finalizaron: "Andá pensando un tatuaje más grande para tapártelo", "Lo único positivo de estos tatuajes es que si tenés una hija le podés poner Julieta y listo", "Te vas a arrepentir en dos días", "Quiero pensar que Julieta es tu abuela", "Así no te olvidás nunca de cómo se llama. Está perfecto", "El amor nos enloquece", "'Te amo', me dice. A ver, tatuate mi nombre".

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fueron las críticas de los usuarios a otro tatuaje que ya tenía. "Creo que te banco más el 'Julieta' que esas 2 rayas negras", "Me parece que el otro que tenés ahí es peor", fueron algunos de ellos.