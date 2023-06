Se hizo pasar por muerto para darles una lección de vida

Durante el velorio, Baerten apareció con un equipo de grabación en un helicóptero y después se reunió con sus sorprendidos parientes. "Quería darles una lección de vida y mostrar que no se tiene que esperar a que una persona muera para ir a verla", explicó.

Desde entonces, el hombre ha participado en programas de televisión y radio, donde numerosas personas le han reprochado su acción. "En uno de sus videos muestra a su hija pidiendo que su padre vuelva. No puedo entender cómo alguien puede fingir su muerte. Existen otras formas para dar una lección de vida; allí solo estaba haciendo ruido engañando a toda esa gente", aseguró una oyente de RTBF.

"Invito a 'Ragnar el Loco' a que le explique esa situación a mi hijo, quien realmente ha perdido a su padre", apuntó otra oyente.

