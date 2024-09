"A esa chica (la que quiso robar) no la reconozco, pero sí a la que estaba al lado, pero ella no me dijo quién era la otra. Me dijo: 'es la primera vez que sale conmigo, me acompañó y me da mucha vergüenza'. Dicen que no es de Pringles, no sabemos quién es".

"El fernet sale unos 11 mil pesos, pero siempre roban. El fin de semana anterior habían robado un termo, cantidad de masitas, y las cosas que no sabemos que se llevan" finalizó.

"La chica que atiende me avisa que mire la cámara. Porque entró una chica con un carrito y otra chica más, había unas nenas comprando, y había una caja de fernet. Era imposible que la botella salte y se caiga al piso" cuenta Nadia Azanza, propietaria de la despensa.