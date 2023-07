Qué es SIBO, la enfermerdad de Araceli González

Araceli González tiene SIBO

La exmodelo indicó que desde hacía algún tiempo sentía malestares en la zona del estómago. "Lo tomé con mucha calma, no me estresó el diagnóstico, porque ya sabés lo que tenés y podés abordarlo como corresponde”, dijo la actriz. Y agregó: "Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada, son los stops que nos pone la vida cuando uno está muy acelerado y no se da cuenta".

Tratamiento para el aumento de bacterias en el intestino

Se deben hacer modificaciones dietéticas, antibióticos y otros medicamentos para reducir el crecimiento excesivo de bacterias.

Los cambios dietéticos pueden los siguientes puntos:

Una dieta específica de carbohidratos para limitar las fuentes de alimento para las bacterias

para limitar las fuentes de alimento para las bacterias Antibióticos, como la rifaximina, son comúnmente recetados para ayudar a erradicar su exceso

Por su parte, los probióticos pueden o no ser recomendados, dependiendo del caso individual, ya que a veces pueden empeorar los síntomas en algunas personas.

Diagnóstico del SIBO

Se realiza generalmente en función de los síntomas, una evaluación clínica y pruebas especializadas. Estas pueden incluir análisis del aliento después de ingerir sustancias específicas (como lactulosa o glucosa) para detectar la presencia de ciertos gases que indican la fermentación bacteriana.