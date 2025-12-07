¿Qué es ser tóxico? Señales y herramientas para recuperar la salud

“La etiqueta ‘persona tóxica’ intenta describir dinámicas que producen menoscabo emocional y hostilidad”, explica el psicólogo deportivo Gustavo Maure (M.N 9443), quien analiza este fenómeno desde una perspectiva psicoanalítica y vincular.

Señales que alertan sobre un vínculo tóxico

La toxicidad puede manifestarse de maneras muy distintas: desde la crítica permanente hasta la manipulación emocional o el agotamiento psíquico generado por la victimización crónica. Además, es una forma de violencia emocional.

Maure detalla que estas señales suelen ser recurrentes:

Desvalorización crónica: ataques a la identidad del otro, no a un hecho puntual.

ataques a la identidad del otro, no a un hecho puntual. Ninguneo: ignorar, desestimar o hacer sentir irrelevante al otro.

ignorar, desestimar o hacer sentir irrelevante al otro. Manipulación: desde la culpa hasta el gaslighting, distorsionando la realidad ajena.

desde la culpa hasta el gaslighting, distorsionando la realidad ajena. Drenaje emocional: drama constante, conflictos repetidos, victimización.

drama constante, conflictos repetidos, victimización. Invasión de límites: no reconocer el “no”, la privacidad o la necesidad del otro.

no reconocer el “no”, la privacidad o la necesidad del otro. Falta de responsabilidad: negar errores y desplazar la culpa hacia afuera.

Detrás de estos patrones suele haber miedo, inseguridad, una necesidad de control o una defensa narcisista que protege una imagen interna frágil.

¿Y si la conducta tóxica es propia?

El primer paso es la capacidad de observarse sin justificarse: “Una persona puede reconocer estos comportamientos preguntándose cómo reacciona la gente a su alrededor, si los conflictos son permanentes o si su impulso inicial ante un error es criticar”, señala Maure.

Para avanzar:

Toma de conciencia plena.

Frenar impulsos de crítica o control.

Cuidar la forma y la oportunidad al comunicar.

Aprender de modelos positivos.

Construir vínculos desde la cooperación, no desde la jerarquía emocional.

Maure afirma que toda conducta tóxica vuelve, tarde o temprano, contra quien la ejerce. Reconocerlo es esencial.

Cuando daña a los demás:

deterioro del vínculo

pérdida de confianza

desgaste emocional ajeno

Cuando daña a uno mismo:

aislamiento social

aumento de la angustia

rigidez emocional

incapacidad de autocrítica

La toxicidad no es solo un problema relacional: es un modo de sufrir.

Cómo salir del miedo, el perfeccionismo y la necesidad de control

Estos mecanismos suelen ser defensas ante la angustia. Para desarmarlos, Maure recomienda:

dejar de interpretar cada desacuerdo como un ataque

usar el humor compartido para flexibilizar vínculos

practicar la escucha activa

aceptar el error propio y ajeno

soltar el intento de controlar lo que el otro quiere o siente

El desafío es pasar de la rigidez a la flexibilidad emocional.

Límites sanos: protegerse sin entrar en la dinámica tóxica

Quienes conviven o trabajan con personas tóxicas necesitan herramientas claras:

No escalar el conflicto.

Establecer límites concisos y firmes.

Reducir la inversión emocional.

Evitar la justificación excesiva.

No asumir culpas proyectadas.

La consulta terapéutica puede ser necesaria tanto para quien ejerce conductas tóxicas como para quien las padece. Cuando el conflicto se repite, cuando los vínculos se deterioran, cuando la autoestima cae o cuando la angustia domina, buscar ayuda es clave. Las terapias de orientación psicoanalítica o psicodinámica permiten trabajar no solo la conducta, sino el origen emocional de estos patrones.

“El que ama, se hace humilde”, recordó Freud. Mejorar los vínculos implica renunciar al narcisismo, reconocer al otro y construir puentes donde antes había distancia. La salud vincular, dice Maure, es un trabajo diario, una elección y una práctica constante