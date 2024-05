Pasó de juntar latas y hacer rifas a viajar a Japón para el Mundial de Karate

En 2019, Tiziano vio una publicación en Facebook que invitaba a sumarse a una escuela de Karate-Do. Cinco años después, la disciplina es su gran pasión. Así lo entienden también sus papás, Marcelo y Sandra, quienes no dudaron en poner manos a la obra con varias iniciativas innovadoras -y algunas incluso sacrificadas- para poder reunir el dinero para cubrir los pasajes y la estadía del joven de 14 años en Okinawa, ciudad en la que se desarrollará el Mundial del 8 al 12 de agosto.

De las rifas a la venta de latas: la iniciativa solidaria por Tiziano

Pagar los costos del viaje a Japón no era tarea fácil. Al no ser un deporte olímpico, el Comité Olímpico Argentino no podía ayudarlos con fondos. Por eso, inmediatamente Tiziano y su familia, que viven en la zona oeste del conurbano bonaerense, pusieron manos a la obra: sus primeras decisiones fueron armar varias rifas y empezar a vender latas.