Los alimentos que debes eliminar si quieres llevar una vida sana

Llevamos una vida sana "cuando, siguiendo un patrón más o menos constante de nutrición, mantenemos nuestro estado de salud, peso y porcentaje de grasa y músculo corporal, además de ajustarnos a las guías oficiales de alimentación, como consumir verduras y frutas a diario o no abusar de los alimentos proteicos y evitar procesados. Así nos lo explica Paula Fernández, dietista-nutricionista y directora de Nutrium. "Además, la alimentación se debe adaptar a las circunstancias personales de edad, deporte, patologías, medicación e incluso vida social", nos dice la experta. Si este 2023 te has propuesto cuidarte, empieza por hacer una lista de la compra correcta. ¡Te contamos qué incluir y qué no en ella!