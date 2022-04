Los 8 alimentos comunes que generan alergias

Estos alimentos son:

-Leche

-Huevos

-Pescados

-Mariscos

-Nueces

- Maní

-Trigo

-Soja

Aunque se están desarrollando nuevos tratamientos no existe una cura para la alergia a los alimentos. Entonces, el diagnóstico médico para determinar qué alimentos hace que una persona tenga una reacción alérgica y el hecho de evitar estrictamente esos alimentos son formas importantes de prevenir efectos adversos.

La alergia alimenticia es una reacción del organismo a determinadas comidas. Esto es distinto a la intolerancia de un alimento, ya que esta última no afecta al sistema inmunológico, aunque algunos síntomas pueden estar presentes. Es decir, que la alergia a las comidas genera una respuesta del sistema inmunológico, causando síntomas que van desde malestar general hasta peligro de muerte. Si bien, la intolerancia a los alimentos no provoca esa respuesta, algunos síntomas pueden ser los mismos que en la alergia a las comidas.

Si bien no existe un medicamento para prevenir la alergia a los alimentos, el tratamiento consiste en evitar todo lo que provoca esos síntomas. Y es conveniente preguntar al médico cómo actuar para tratar cualquier ingesta accidental que cause la reacción alérgica. Esto puede darse, como se mencionó, a través de la contaminación cruzada, que es cuando otro alimento le llegan elementos de uno que no puede ser ingerido. En ese caso, algunos síntomas de la alergia podrán ser aliviados por medicamentos.

Varios factores pueden desencadenar una alergia alimentaria. Entre ellos, el componente hereditario, la exposición a antígenos, las alteraciones en la permeabilidad gastrointestinal y factores ambientales.

Romina Pereiro es licenciada en Nutrición (MN 7722)