Ganó el Quini6 y lloró porque se podrá comprar una heladera

"Como se dedica a las changas, un día me dijo que ya no podía comprar tres tarjetas como siempre y eligió quedarse solo con una. Por suerte, Dios quiso que esa sola sea la que gane", comentó con emoción Ana.

La dueña del establecimiento reveló que el nuevo millonario "no paraba de llorar". "Decía: 'ahora voy a poder comprarme la heladera que se me quemó'. La verdad que no tomaba dimensión de lo que le estaba pasando", recordó la mujer.

El hombre, que ganó $2.364.397 en la modalidad "Siempre Sale" del Quini6, obtendría la suma de $1.700.000, dado los descuentos que aplica la AFIP.