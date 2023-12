Estos ejercicios te ayudarán a bajar los excesos de comida en las fiestas

No es lo mismo la actividad física en personas con factores de riesgo que en quienes no los presentan. Difiere también si se trata de gente acostumbrada al entrenamiento, ya sea recreativo o competitivo, o que no es asidua al ejercicio. Cada caso es particular. Para eso, hay que tener en cuenta la sensopercepción, es decir, cómo se siente uno al ejercitarse.

“En términos generales, lo ideal es hacer algún tipo de ejercicio de baja intensidad. Trabajar entre un 40% y 50% de lo que vendría a ser la intensidad máxima de cada uno. Si uno lo toma como referencia, la sensopercepción tendría que ser de liviano a moderado”, señala Ángel Santana Personal Trainer e instructor en musculación. Además, el especialista precisa que en los días posteriores a los excesos hay que elegir una actividad cardiovascular, no de fuerza.