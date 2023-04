El botón "secreto" del lavarropas para secar un día de lluvia

Este botón que no todos conocen y que está incorporado en la mayoría de los modelos de lavadora modernas es el botón que habilita en nuestro lavado la opción centrifugar. Esta opción hará que la higiene de nuestra ropa no nos demore a la hora de elegir que ropa ponernos porque la misma no llegó a secarse. Este botón muchas veces no es utilizado ya que muchas personas desconocen las funciones secundarias que las máquinas de lavado para higiene de la ropa poseen dentro de sí por fuera de su funcionamiento principal.

simbolos-lavadora.jpg

Al centrifugar la ropa, de la lavadora, una vez que se haya terminado esta primera fase, nuestra lavadora comenzará a quitar el líquido excedente en nuestra prendas mediante un proceso de centrifugado que una vez concluido nos entregará la prenda lista para colgar sin una enorme cantidad de agua que queda acumulada en los tejidos de la ropa mientras está en la lavadora en el proceso de lavado.

Los días sin sol y con presencia de lluvias son muchos más habituales en invierno por lo cual tener una opción a la mano que nos permita optimizar el proceso de higiene y lavado de nuestra ropa es fundamental ya que los tiempos de secado de la misma son diferentes ante la ausencia de calor y de luz solar que simplifique ese proceso, motivo por el cual será necesario recurrir a este botón de centrifugado en nuestra lavadora que puede ser una gran herramienta en nuestro día a día.