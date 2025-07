Día Mundial del Autocuidado: las 10 claves para llevarlo a cabo diariamente

El concepto de autocuidado no es nuevo, pero en los últimos años cobró una relevancia creciente, impulsado tanto por cambios culturales como por políticas públicas que buscan promover hábitos más saludables con el objetivo de prevenir el desarrollo de las enfermedades no transmisibles (ENT) asociadas al estilo de vida. Se parte de la premisa que estar bien es más que no estar enfermo: es tener un equilibrio físico, mental y emocional y sostenerlo en el tiempo, lo que generalmente implica la toma de decisiones diarias, pequeñas pero significativas.