Día de la panceta: el clásico que combina con todo

Salada, grasa y rica, las tres características que ya se conocían hace unos 10.000 años en Asia central respecto de la panceta, lugar donde ya se domesticaban los cerdos salvajes. Sin embargo, no todos supieron apreciarlo en un primer momento ya que, por ejemplo, en Medio Oriente estaba prohibido su consumo ya que se consideraba a los cerdos como un animal sucio. Pese a ello, en el Imperio Romano también se la supo apreciar.

Durante 1593, el conquistador y explorador español Hernando de Soto trajo 13 cerdos a América, que en solo tres años se convirtieron en una manada de más de 700. La popularidad de la panceta continuó en ascenso también en estas tierras, adoptándose como uno de los ingredientes principales de la dieta de las personas.

La panceta está presente en las mesas del mundo de las formas más variadas, como acompañamiento de una hamburguesa, por ejemplo

La experimentación y la versatilidad dieron lugar a un sinfín de preparaciones que la incluían entre sus ingredientes, no solo ya platos salados, sino también postres o hasta bebidas infusionadas.

“La idea original se me ocurrió cuando las barras de los restaurantes de alta gama comenzaron a servir frutas con vodka, y me pareció interesante. Pero luego pensé, ¿qué pasa con otras cosas? Y lo primero que probé fue la comida favorita de Estados Unidos, la panceta”, afirmó alguna vez P Moss, dueño del Double Down Saloon en Las Vegas, quien ideó la infusión en 1985, pero hasta 1990 no se la ofreció a sus clientes.

Según explicó P Moss, la receta es mucho más simple de lo que se imagina, al margen de las diferentes versiones que después comenzaron a aparecer. La preparación tradicional del Bacon Martini es tan simple como freír tres tiras de panceta “hasta que estén crujientes, y la clave para el sabor es que sea panceta ahumada”, tras ello “masajear las tres tiras en una botella de vodka y dejarlo reposar por 48 horas. Verter el vodka con una infusión de panceta en una coctelera con hielo y agitar bien. Luego colar en una copa de Martini fría y servir sin guarnición”.