Descubrieron una llamarada en una estrella enana roja 20 veces más potente que una emitida por el Sol

Los fenómenos que llegan desde el cielo no dejan de sorprender durante este 2020. Y los científicos están alerta, algo que sucedió en Japón al descubriruna estrella enana roja ubicadaa unos 16 años luz dela constelación de Leo con una increíble llamarada.

En Okayama, el nuevo telescopio Seimei les permitió a los astrónomos de la Universidad de Kioto y el Observatorio Astronómico Nacional del país observar 12 fenómenos de llamaradas estelares en esta enana.

Una de esas erupciones en la llamada AD Leonis fue 20 veces más grande que las emitidas por nuestroSol, difunde RT.

"Las llamaradas solares son explosiones repentinas que emanan de la superficie de las estrellas, incluido nuestro propio Sol. En raras ocasiones ocurre una súper llamarada extremadamente grande", explicó Kosuke Namekata, uno de los autores del estudio quepublicóen Publications of the Astronomical Society of Japan.

Y amplió: "Esto produce tormentas magnéticas masivas que, cuando se emiten desde nuestro Sol, pueden afectar la infraestructura tecnológica de la Tierra".

Otro autor del estudio,Kazunari Shibata,opinó de cara al futuro: "Más información sobre estos fenómenos estelares fundamentales ayudará a predecir súper llamaradas y posiblemente mitigar el daño de las tormentas magnéticas en la Tierra".

Enanas rojas

Una enana roja es una estrella pequeña y relativamente fría de la secuencia principal, ya sea de tipo espectral K tardío o M.

Este tipo lo forman la mayor parte de las estrellas de la Vía Láctea, algo así como las tres cuartas partes. Y poseenuna masa y diámetro inferiores a la mitad de los del Sol.

Debido a su baja luminosidad, no pueden ser observadas fácilmente. Desde la Tierra, ninguna es visible a simple vista.

Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, es por ejemplo una enana roja.