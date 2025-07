Cuántas tazas de café es recomendable tomar por día

El café también tiene un leve efecto termogénico, lo que significa que puede aumentar ligeramente el gasto de energía. Esto explica por qué aparece en varias estrategias para mantener un peso saludable, siempre dentro de un plan alimentario equilibrado.

Cuánto es demasiado: la importancia de la moderación

Los expertos insisten en un punto clave: no todos toleran la cafeína de la misma forma. Excederse puede provocar insomnio, palpitaciones, ansiedad o malestar gastrointestinal. Por eso, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) recomienda no superar los 400 mg. de cafeína por día para adultos sanos, lo que equivale aproximadamente a cuatro tazas de café filtrado.

También es importante prestar atención a qué se le suma a la taza: azúcar, jarabes y cremas pueden convertir una bebida saludable en una fuente oculta de calorías vacías.

Tomar café, disfrutarlo y cuidar la salud

Como sostienen desde Harvard, la clave es integrar el café en un estilo de vida saludable: acompañado de buena hidratación, descanso suficiente y una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales.

Una taza de café puede ser mucho más que energía rápida: puede ser un pequeño aliado para la salud física y mental, siempre que se consuma con conciencia. Ni el exceso de cafeína ni el agregado excesivo de azúcar o cremas artificiales juegan a favor de la salud.