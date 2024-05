Bebé reno: apareció la verdadera acosadora y acusó a Netflix y al autor de victimizarla

QUÉ DIJO LA VERDADERA ACOSADORA DE BEBÉ RENO, EL NUEVO HIT DE NETFLIX

La caracterización de Gunning es tan efectiva que los fans de la serie comenzaron a buscar su verdadera identidad, pese a que Richard Gadd advirtió que “disfrazó” lo suficiente al personaje de Bebé reno para que eso sea imposible.

Sin embargo, la propia acosadora apareció en una entrevista que brindó al Daily Record en la que afirmó que ella “es la víctima”. “He recibido amenazas de muerte a pesar de que muchas de las cosas que afirmó simplemente no son ciertas”, contó la mujer, que no r eveló su verdadero nombre.

“Estuve en compañía de Richard Gadd en varias ocasiones, pero no lo acosé como él afirma”, señaló la mujer, graduada en Derecho y de casi 60 años de edad. “Es una grave intrusión en mi privacidad, no lo he visto en 12 años”, agregó,

“Este fin de semana busqué en Google y las historias sobre Richard Gadd y Baby Reindeer estaban por todas partes”, cerró la mujer, que aseguró también que no se ha sentido para nada identificada con el personaje basado en ella que presenta la serie.