Ataque de furia del N° 1 del ajedrez, tras perder con el campeón del mundo

El dramático desenlace sobrevino en el movimiento 62. Al descubrir que había dejado escapar la victoria y enfrentaba una derrota inminente, Carlsen golpeó la mesa con fuerza, provocando que las piezas cayeran. Luego, estrechó apresurado la mano de Gukesh, exclamó “¡Ay, dios mío!” y abandonó el escenario visiblemente enfadado. Minutos después, su vencedor le exoneró ante los medios: “Yo también he golpeado unas cuantas mesas en mi carrera deportiva, aunque sea mucho más corta que la de Magnus. Hay incluso algún vídeo sobre eso”.

Gukesh, sorprendido por el resultado, declaró: “Quiero decir, (la victoria) no fue como yo quería, pero bueno, la acepto”. Admitió sentirse afortunado y reconoció el mérito de su rival: “Tuve suerte”, reflexionó, agregando que “podría haberse perdido 99 de cada 100 veces”. El entorno ajedrecístico internacional también reaccionó. La gran maestra Tania Sachdev celebró emocionada la gesta de su compatriota: “Miren lo devastado que está Carlsen. Este es un momento verdaderamente histórico para Gukesh con una victoria inesperada. Porque le ganó a Carlsen por primera vez en la patria del número uno del mundo”. La ex campeona Susan Polgar no dudó en catalogar el resultado como “la mayor sorpresa del año”.