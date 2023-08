Así le respondió su abuelo por qué no es bueno volver con un "ex"

Resulta ser que la usuaria de Twitter “@chiniskyart” compartió en la red social Twitter, ahora renombrada como “X” por su CEO, Elon Musk, que en una ocasión tuvo una charla con su abuelo, a quien le pidió un consejo personal. “Hace mucho tiempo le pregunté a mi abuelo “¿Por qué no es bueno volver con tu "Ex"?”, comenzó diciendo la joven en su posteo. Lo que la joven nunca imaginó es que la respuesta que él le dio la iba a dejar reflexionando por mucho tiempo. “Cuando vas a caminar por el bosque y te encontrás dos veces con el mismo árbol es que estás perdido.”, le contestó el abuelo a la joven.

Las reacciones de los demás usuarios

El tuit de “@chiniskyart” sobre la pregunta que le hizo a su abuelo acerca de “por qué no es bueno” regresar con una ex pareja, se volvió viral por la respuesta reflexiva que recibió por parte de él. El posteo en cuestión logró recolectar más de 4500 “Me gusta” y una gran cantidad de comentarios de usuarios que se mostraron sorprendidos por el consejo y no dejaron pasar la oportunidad de comentar al respecto.

“Mi tía me dijo: uno no vuelve a comer lo que vomita. Me pareció un montón.”, compartió una usuaria. “Figurita repetida no completa el álbum decía mi abuela.”, agregó una joven. “Muy buena moraleja pero en la vida no todo es absoluto. A veces se puede conocer a alguien en el momento equivocado y años después en otro contexto con otra maduración funciona.”, opinó un usuario. “Buenísimo, espero aplicarlo.”, escribió una cibernauta. “Muy sabio el abuelo”, agregó otro usuario.