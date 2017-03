Aseguran que el padrastro llevaba a Florencia muerta en el auto junto a sus dos hermanos

"Mi hijo Lucas, de 9 años, me dijo que Flor estaba sentada en el asiento de adelante del auto al lado de su padrastro y con la cabeza baja, pero en verdad ya estaba muerta. Mis hijos estaban con su padre. A él lo dejó en la escuela y al más chiquito no sé". Esta tremend​a revelación la hizo en El Siete, Carina Di Marco, madre de Florencia, la nena violada y asesinada presuntamente por su padrastro, Lucas Gómez, quien ya está en la cárcel tras ser imputado por el crimen.





La mujer, durante el reportaje, estaba en la casa de familiares en Junín después de haber enterrado a su hija. Carina tenía en sus brazos a la beba que dio a luz cuando a Florencia ya la habían asesinado y dijo: "Él me amenazaba diciéndome siempre: 'Si te vas, yo te mato. Me golpeaba y a veces intentaba ahorcarme".





Aseveró: "Nunca imaginé lo que le hizo a mi hija. No era amor lo que tenía conmigo, sino odio y creo que también me engañaba. Todavía no caigo. Pienso que Florencia está de vacaciones... No puedo creer que está enterrada".





A la pregunta de por qué no denunció lo que estaba ocurriendo, respondió: "Yo tenía miedo" y acerca si sospecha de su pareja: "Si fue capaz de todo lo que me hizo a mí, bien puede haber sido él". Cuando se le preguntó si tiene indicios de que a Florencia le estaba pasando algo dijo: "La veíamos mal, estaba triste. Eso es lo único que noté".





florencia-3.jpg Florencia tenía 12 años.





Luego negó que su pareja le hubiera confesado lo que había hecho. "Yo me imaginé en algún momento que le hizo algo, pero no me animaba a denunciar porque él estaba siempre pegado a mí". Luego, contradiciéndose, contó al periodista Julián Chabert: "Yo sabía que era él".





"Ahora vivo una situación muy dolorosa, también por mis otros hijos. El más grande, Lucas, se dio cuenta de todo al ver tanta policía en casa".





Al consultarle sobre la opinión de la sociedad acerca de su responsabilidad en el caso, explicó: "Yo no toqué nada, dejé la casa como él la había dejado y gracias a mí encontraron muchas cosas los policías para poder aclarar lo que pasó".





Con firmeza señaló: "Voy a volver a San Luis y quiero hundirlo. Después regresaré a San Martín, donde vive mi familia. Nosotros nos fuimos de acá porque él así lo decidió después del fallecimiento de su padre con quien se llevaba bastante mal. Estoy muy mal", concluyó la mujer.





¿Cómo sigue para Lucas Gómez?

Lucas Gómez, el padrastro de Florencia Di Marco y único detenido por el abuso y asesinato de la nena de 12 años, esperará el eventual juicio oral en su contra en la Penitenciaria de San Luis por disposición de la jueza penal Nº3 Virginia Palacios, que lo procesó y le dictó la prisión preventiva ayer por la tarde. El acusado ​según publicó el Diario de la República ​no declaró el lunes.





florencia-2.jpg Tras las rejas. Lucas Gómez durante el traslado al penal con fuerte custodia.



​Las imputaciones ​ A Gómez se lo acusa de abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por la calidad de guardador y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente, en concurso real, con homicidio agravado criminis causa, por perpetrarse con alevosía y mediar circunstancias de violencia de género. Delitos que se pagan con la prisión perpetua.

​El domingo​ Gómez fue trasladado hasta el despacho de la jueza para la declaración indagatoria. En la audiencia, además de la magistrado, estuvieron el fiscal Esteban Roche y el defensor oficial penal, Carlos Salazar. Gómez eligió no hablar en esta instancia, su primera oportunidad de defenderse.

Las razones del procesamiento "A grandes rasgos se puede decir que el acusado tenía bajo cuidado a la víctima. Era la única persona que tenía como custodia. El día del hecho, 22 de marzo y en la franja horaria establecida, desde las 3 a 6 de la mañana, la menor estaba bajo cuidado de su padrastro. Esto esta ratificado por el tío del imputado, ya que el imputado fue a buscarlos a la casa la medianoche del miércoles para llevarlos a la escuela", comenzó la jueza, sobre la justificación del procesamiento.

"Se ha tenido en cuenta que fue la última persona que tuvo contacto con la víctima y ha sido vital el testimonio de las 4 personas de Saladillo, que el día y a la hora de lo ocurrido reconocieron al imputado y al vehículo que este conducía (un Renault Megane)", continuó.

Palacios remarcó la importancia de estos 4 testigos, ya que ellos no solo vieron al vehículo, sino también cómo este se golpeó contra un baden, lo que produjo la rotura del cárter del auto. Cuando la policía revisó el rodado, encontró bajo la alfombra del baúl, la pieza en cuestión.





Fuente: Diario Uno