Uñac: "El fallo de la Procuraduría va en línea con lo que nosotros decíamos"

“Yo creo que parte del oficialismo que compite conmigo en estas próximas elecciones y, obviamente, las oposiciones comparten esto de judicializar los hechos de la política. La Procuraduría General de la Nación, que trabaja obviamente en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que esto es materia provincial, como nosotros lo veníamos diciendo”, explicó Uñac en rueda de prensa antes del acto de nombramiento de Técnicos y Diplomados en Seguridad Ciudadana.

Si bien la Procuración sostiene que la Corte no debe decidir, en el texto también deja en claro que es el Máximo Tribunal es el que tiene la determinación final.

“Este fallo es un muy buen primer paso”, consultado sobre si deben expedirse para terminar con suspicacias expresó que: “Yo creo que la Corte tiene que hacer lo que tenga que hacer, que no es un ámbito que yo pueda predeterminarlo, primero porque es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos integrantes no tengo ni la más mínima relación, los puedo conocer algunos, a otros no, pero obviamente que, desde San Juan, además esos son temas centrales, no tiene nada que ver con el interior de la nosotros no tenemos ningún tipo de conexión al respecto”, cerró.