Tomás Holder, ¿cada vez más parecido a Ricardo Fort?

Tomás Holder de “Gran Hermano” se abrió una cuenta de OnlyFans y ofreció un 85% de descuento

Sin dudas, Tomás Holder es fanático de la polémica. El exparticipante de Gran Hermano 2022, no deja de ser noticia en las redes sociales con las publicaciones que hace en su cuenta de Instagram. En las últimas horas, el influencer decidió probar suerte en una nueva aplicación.

Se trata de OnlyFans, la plataforma donde los usuarios suben contenido erótico y sus fans pagan suscripciones para poder acceder al material.

“Si te gusté cuando me viste por primera vez, cuando me conozcas por aquí no voy a salir de tu cabeza”, indicó el influencer en la bio de su cuenta. Además, agregó: “Si no sabes regalarle una sonrisa a papi mejor ni te aparezcas…Y si sabes, mándame un DM para que veas como todo se puede calentar”.

La membresía mensual tiene un costo de US$ 21,25, sin embargo, atento a la situación económica que atraviesa el país, Holder anunció una promo lanzamiento con un descuento del 85% a solo US$ 3.75. Al momento la cuenta tiene un total de 47 fotografías y un video.