/// Por María Eugenia Vega





Sin dudas, es un día histórico para la provincia de San Juan; lo es también para el actual gobernador Sergio Uñac que llega a las urnas con la esperanza de conseguir su segundo mandato. Será como reafirmar el compromiso asumido con la generación del empleo a través del sector privado y poniendo el acento en la obra pública, sosteniendo un alto porcentaje de inversión en ello, para hacer de San Juan un modelo diferente al macrismo. Así lo resume en sus palabras, las que expresó para sanjuan8.com, en el marco de las elecciones generales que celebra la provincia este domingo.









"Estamos cerrando una campaña encarada con respecto entre los candidatos, a gobernador, a intendentes, con la disputa típica que se da en algunos de los municipios. Gracias a Dios no ha sido violenta. Ese es el denominador común. Fue una campaña respetuosa, tranquila, que se caracterizó por la exposición de ideas, donde cada uno ha contado el modelo que quiere para San Juan. Nosotros además les hemos dicho a los sanjuaninos: miren, hemos hecho todo esto en tres años y medio, ahora tenemos que consolidarlo. Lo que resta es convocar a una fuerte y profunda participación ciudadana. En estas elecciones se debería superar el 75% que hubo en las primarias. Ojalá lleguemos a superar el 80% de la participación. No importa por quién voten lo importante es que nos expresemos todos porque así se fortalece la democracia".





-¿Cómo ha visto a los sanjuaninos cuando visitó sus casas?

-Tienen una mirada distinta con respecto a las expectativas provinciales para con las nacionales. Cuando les preguntamos cómo creen que va a estar San Juan dentro de un año, un altísimo porcentaje nos ha respondido, en función a los esfuerzos que hemos hechos, por mantener la actividad privada y la inversión pública, creen que vamos a estar igual o mejor. Pero cuando uno pregunta por las expectativas nacionales, eso cae a consideración casi mínima. Yo invito a los sanjuaninos a que podamos fortalecer esta mirada. Entiendo que en el segundo semestre se definirá quién va a conducir el país en los próximos cuatro años. Deberemos poner condiciones desde las provincias para que se reestablezca la economía nacional, que podamos vincular la economía a lo social, que tan afectado está. Pero San Juan está excluido de este análisis, está con una realidad que – dentro de la nacional- se mantiene activa. Con niveles de desempleo que representan la tercera parte de lo que tiene el país; con mucho apoyo del Estado al sector privado, teniendo en cuenta de que este sector es el que va a general más y mejor empleo. En definitiva, el sanjuanino ha expresado el esfuerzo que hemos hecho trabajando con capacidad y con mucha honestidad, fundamentalmente. Creo que esta es la situación que estamos invitados a mantener. Votar en defensa propia.













- ¿Cómo ve el próximo periodo financiero teniendo en cuenta que San Juan ha tenido que salir a tapar baches por el dinero que adeuda la Nación? Los fondos no llueven del cielo...

-No!, es cierto. No son elásticos, tampoco. Más bien, son finitos, con un principio y un fin. Pero San Juan así y todo tiene una economía sana. Estamos haciendo todo para que las deudas que mantienen ellos con nosotros, en alguna repartición como Vialidad, puedan volver a San Juan. Porque sabemos que es plata de todos. Pero también es cierto que la economía nacional debe empezar a mejorar en algún punto. Porque si no en definitiva todos vamos a correr la misma suerte. San Juan está bien, tiene una economía sana y un estado que está cumpliendo con todas las obligaciones respecto a los certificados de obra pública, ayudando a los municipios y haciéndonos carga de todo, incluso ayudando a la Nación. Queremos ser generadores de riqueza, manteniendo una fuerte inversión en la obra pública, que se traduce en viviendas, caminos e iluminación, es infraestructura en salud, en seguridad, en educación. porque la obra pública es lo que nos hace sentir que tenemos un Estado que cumple, que genera las mejores condiciones. Es lo que debe acompañar a la inversión privada.









- ¿Cuál es el objetivo que busca cumplir si gana las elecciones este domingo?

Quiero que podamos sentir los sanjuaninos que sea una provincia equilibrada, que creo que lo sentimos, con mejoras constantes de oportunidades con relación a su gobierno y a su propia provincia. Lo hemos logrado en una gran medida y me parece que lo podemos profundizar aún más en cuatro años.