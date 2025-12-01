Tres hermanos de la Villa Medalla Milagrosa, en La Bebida, quedaron sin hogar luego de que un incendio consumiera por completo la vivienda que habitaban desde hace seis años. El siniestro ocurrió cerca de las 19.30 del domingo, en la casa 13 del barrio, y redujo a cenizas muebles, ropa, documentación, mercadería y todas sus pertenencias.
Salieron diez minutos y volvieron con su casa en llamas: el drama de una familia
Un incendio destruyó por completo la vivienda de tres hermanos en la Villa Medalla Milagrosa, en La Bebida. Investigan si fue intencional. Los damnificados perdieron todo y piden ayuda.