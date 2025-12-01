Salieron diez minutos y volvieron con su casa en llamas: el drama de una familia

La mujer vive con sus hermanos Juan, de 32 años, y Florencia, de 18. Los tres estaban acostados antes de salir un momento de la casa, lo que, según sospechan, evitó una tragedia. “Si hubiésemos estado durmiendo, nos queman. Le doy gracias a Dios que estamos bien”, relató Damaris.

La familia perdió absolutamente todo. “Lo que puedan, cualquier cosa sirve. He perdido todo y es evidente la necesidad que tengo ahora en mi casa”, expresó.

La hermana mayor, Débora Gutiérrez, detalló anteriormente que Damaris trabaja cuidando enfermos, Juan realiza tareas municipales y changas, y Florencia está desempleada. Además, denunció que podría tratarse de un hecho intencional. “Para nosotros es algo intencional. La semana pasada tuvieron un cruce con una familia que les había robado cosas. No descartamos nada”, afirmó. La dueña de casa radicó una denuncia en la Central de Policía y la UFI de Delitos inició la investigación.

Mientras tanto, los damnificados pasaron la noche afuera del domicilio destruido, cuidando el terreno para evitar usurpaciones y sin energía eléctrica por el riesgo de cables quemados.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 264 699 3738.