Salieron diez minutos y volvieron con su casa en llamas: el drama de una familia

Un incendio destruyó por completo la vivienda de tres hermanos en la Villa Medalla Milagrosa, en La Bebida. Investigan si fue intencional. Los damnificados perdieron todo y piden ayuda.

Tres hermanos de la Villa Medalla Milagrosa, en La Bebida, quedaron sin hogar luego de que un incendio consumiera por completo la vivienda que habitaban desde hace seis años. El siniestro ocurrió cerca de las 19.30 del domingo, en la casa 13 del barrio, y redujo a cenizas muebles, ropa, documentación, mercadería y todas sus pertenencias.

Damaris Gutiérrez, dueña de la vivienda y una de las damnificadas, relató que todo ocurrió en cuestión de minutos. “Había salido diez o quince minutos a lo de mi vecina. Cuando volví, encontré las llamas y ya no podía sacar nada. Estaba todo quemado”, contó.

Según explicó, el fuego se habría iniciado en una de las habitaciones. “Parece que ha sido de la pieza para este lado y de ahí me ha agarrado todo. Se me ha quemado el somier, el ropero, todo. No me ha quedado nada”, dijo. El avance de las llamas fue tan rápido que destruyó incluso la cocina y una garrafa de 10 kilos que explotó en medio del siniestro.

La mujer vive con sus hermanos Juan, de 32 años, y Florencia, de 18. Los tres estaban acostados antes de salir un momento de la casa, lo que, según sospechan, evitó una tragedia. “Si hubiésemos estado durmiendo, nos queman. Le doy gracias a Dios que estamos bien”, relató Damaris.

La familia perdió absolutamente todo. “Lo que puedan, cualquier cosa sirve. He perdido todo y es evidente la necesidad que tengo ahora en mi casa”, expresó.

La hermana mayor, Débora Gutiérrez, detalló anteriormente que Damaris trabaja cuidando enfermos, Juan realiza tareas municipales y changas, y Florencia está desempleada. Además, denunció que podría tratarse de un hecho intencional. “Para nosotros es algo intencional. La semana pasada tuvieron un cruce con una familia que les había robado cosas. No descartamos nada”, afirmó. La dueña de casa radicó una denuncia en la Central de Policía y la UFI de Delitos inició la investigación.

Mientras tanto, los damnificados pasaron la noche afuera del domicilio destruido, cuidando el terreno para evitar usurpaciones y sin energía eléctrica por el riesgo de cables quemados.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 264 699 3738.

