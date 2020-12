Presentaron el proyecto de ley Oncopediátrica y esperan sea tratada en las sesiones extraordinarias

Mariela Rodríguez, mamá de una nena con cáncer, comentó a lo difícil que es para la familia cuando recibís el diagnostico. “La contención debe venir para el paciente, para los padres y el resto del grupo familiar. Y debe ser continuo y constante, durante el tiempo que dure el tratamiento o la enfermedad y es fundamental que continúe también después, en caso de perder a un hijo”, comentó a sanjuan8.com.

Otro punto a tener en cuenta es que la realidad de las familias es distintas y el cáncer puede atacar a alguien que tiene las condiciones economías para sobrellevarlo, como a quien no puede. “La contención debe ser integral, no sólo se basa en recibir la atención médica y los remedios. Un niño con cáncer requiere muchos cuidados, desde donde duerme hasta lo que come y la realidad de muchas familias es que no tienen las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de sus hijos”, comentó Mariela.

En San Juan, hay 50 niños con cáncer, desde recién nacidos a jóvenes de 18 años. El transitar el tratamiento de la mejor manera es lo que todos los padres buscan, esto acompañado a la tranquilidad de saber que una ley ampara a la familia en varias aristas .

En “Guerreros de la Vida” están esperanzados que la Cámara de Diputados pueda tratar el proyecto en las sesiones extraordinarias. “Ya comenzamos a recorrer el camino, que esperemos llegué a un buen lugar”, sostuvo Mariela.