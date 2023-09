Perdieron todo en un incendio, pasan frío y los niños no van a clases

Andrea Dómina dialogó con sanjuan8.com y contó que, a raíz de lo sucedido, sus hijos no están viviendo con ellos porque no tienen un lugar para estar y agregó que tampoco están yendo a la escuela, porque se les quemó la ropa. Asimismo, confesó que con su pareja optaron por quedarse en la vivienda por temor a la inseguridad, pero al no haber explotado los vidrios de la vivienda, pasan frío y demás necesidades.

"Nos robaron cuatro veces. No nos queremos ir por temor a que nos usurpen la vivienda", comentó Andrea quien se encuentra embarazada de su quinto hijo.