Nuevas muestras en el Museo Franklin Rawson: días y horarios de visita

muestra museo franklin rawson

Esta exposición reune alrededor de 60 obras y propone pensar la pintura figurativa religiosa y mística, que incluso deriva en la abstracción, realizada individualmente por ambos artistas entre 1947 y 1985.

Por su parte, la investigación de los curadores se centró en la influencia que tuvo primero en Yente, quien tenía formación filosófica y, a través de ella, en Del Prete, el pensamiento del italiano Giuseppe Lanza del Vasto con su predicamento de la filosofía de la no violencia por influjo de Mahatma Gandhi.

La Sala 2 tiene a “Interior/Exterior”, obra que recibió una mención en la 3° Bienal Nacional de Dibujo y tiene como curador a Eduardo Stupía. Esta propuesta de Jessica Gómez, Carolina Herrera Claderón, Nazarena Mastronardi y Javier Calcaterra impulsa la posibilidad de construir nuevas miradas que activen la circulación y actualidad de la disciplina.

El proyecto expositivo destaca cuatro modos de abordar el vínculo sensible entre herramienta y soporte. El carácter sugestivo, la borradura, el relato científico o documental, el predominio del negro como contraste íntimo que habita la superficie del plano.

Cabe destacar que la BND, en su tercera edición, logró una representatividad federal de impacto en la escena, con destacados jurados y curadores nacionales que potencian la calidad artística y el alcance del proyecto. De esta manera, el museo redobla su esfuerzo, siendo el único en esta categoría de certamen, que dispone una muestra de excelencia, traslado financiado de obras, línea editorial en catálogo y difusión en prensa especializada.

Por último, la Sala 3 y el Foyer son los espacios que exhiben el Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales en su 6° edición, cuya curaduría estará a cargo de Mariela Limerutti. Allí, un total de 42 artistas conforman la muestra colectiva, los cuales fueron seleccionados por un jurado nacional integrado por Santiago Villanueva (Buenos Aires) Rodrigo Etem (Mendoza) y Mariela Limerutti (San Juan)

En este marco, el Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2025 es una iniciativa del MPFR en conjunto con Fundación Banco San Juan, cuyo objetivo es seleccionar y premiar dos obras adquisición para que sean parte de la colección permanente del museo y cuatro menciones especiales, sin adquisición, como premio estímulo a las artes visuales de la provincia de San Juan.

En su sexta edición, el Premio FR inscribe un relato contemporáneo del arte, un espacio como herramienta de registro de variables de producción, exploración y cuestionamiento de la propia práctica en la provincia.

Las muestras podrán visitarse de martes a domingo de 12:00 a 20:00. La entrada general es de $500, jubilados y estudiantes $300 y menores de 6, gratis. Los domingos, el ingreso es libre.