Mamá de Oriana: "Que la muerte de mi hija no quede como un caso más"

“La llevamos a tres lugares diferentes, la vieron cinco médicos y nos tuvimos que enterar por la autopsia de la causa de la causa de la muerte”, comentó la mujer que relató con detalles como fueron esas atenciones.

“Queremos creer en la Justicia y que el fallecimiento de mi hija no va a quedar como un caso más”, sostuvo Johana.

En diciembre del año pasado se inició una investigación y se imputó al doctor Carlos Dante Cabrera que fue imputado por homicidio culposo en esta investigación por presunta mala praxis. Según comentó la mujer, el no vio las placas que otro profesional le había pedido a la pequeña y se basó solo en el informe de los análisis.

Si bien la mujer sabe que es difícil determinar la mala praxis en estos casos tiene confianza que se hará justicia. “Perdimos la confianza en los médicos, no debería ser así, esa noche no tuvimos la suerte de contar gente responsable”, manifestó.

Sobre cómo era la pequeña Oriana, destacó que era la alegría de la casa y que cada día cuesta extrañarla y sólo pode recordarla en una imagen o un video.

En la marcha que se desarrolló en las calles de la ciudad, la mujer remarco que el pedido es no solo por la muerte de su hija “Todos somos pacientes, ese día fue mi hija, pero esto no es solo por ella, sino por un sistema de salud que cure y que no mate”, cerró la entrevista.