Asimismo, añadió que los constitucionales que se reunieron en el año 1986 para redactar las pautas de la constitución vigente "tuvieron una mirada unívoca respecto a que este artículo, en su redacción original refería a los cargos de gobernador y vice. Se alternaran entre sí, eligiesen a nuevas personas para elegir sus fórmulas. Esto está expreso en los diálogos que establecieron en ese momento. Osea que, interpretaron lo que dice la impugnación que hemos presentado", sostuvo.

En el año 2011, la Constitución fue enmendada, es decir que se corrigió parcialmente, y se permitió que el gobernador pudiera ser reelegido dos veces más a posteriori del primer mandato. Esto fue modificado cuando el entonces gobernador José Luis Gioja tuvo la intención de conseguir una buena elección. "El oficialismo sostuvo que no debía considerarse el primer periodo en el cual se había enmendado el texto de la constitución. Claramente esta no fue la interpretación que se plasmó en el práctica constitucional", manifestó y siguió: "Lo que la Constitución pretende es que se establezca una regla que está anclada en los principios republicanos. Esto es la periodicidad en las funciones. Si esto no se cumple las personas podrían estar en el poder infinitamente. Claramente esto es algo que la constitución pretende impedir".

Finalmente, reflexionó: "Los sanjuaninos tenemos que tener en claro esto, salvo que pretendamos tener un régimen monárquico". Al respecto de la postura que tiene el oficialismo sobre este tema, expresó que "quieren sujetar el poder por encima de la ley. No quieren estar por debajo