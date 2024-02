A continuación el comunicado completo:

"Personal de la División Conservación zona Norte del 9no Distrito San Juan finalizaron las tareas para habilitar Agua Negra. No obstante LLUEVE en estos momentos en la ruta. A LAS 04.00 AM del día 2 de febrero comenzará la inspección definitiva en el terreno para habilitar mañana a las 07.00 AM".