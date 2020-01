Lammens vuelve a San Juan en febrero y prometió traer inversiones para vuelos, conectividad y hotelería

“Estoy gratamente sorprendido. Es impresionante lo que han hecho acá. Este teatro tiene nivel mundial; sin duda esto coloca a San Juan en un ícono de la cultura del país”, el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, llegó a San Juan, este miércoles, con el objetivo de conocer un poco más sobre el baluarte de la provincia, el Teatro del Bicentenario; seguir de cerca la obra del nuevo Velódromo de Pocito y ser parte de una jornada en Jáchal, por la 38ª Vuelta a San Juan, en su 4ª etapa. “San Juan es una de las provincias que más éxito ha tenido en el deporte, como política de Estado, más allá de los gobiernos de turno. Cuando suceden esas cosas y se hacen bien, con posibilidad, con tiempo, los resultados redundan en espectáculos como la Vuelta a San Juan, que es reconocida en todo el mundo. Esto es muy significativo también para el desarrollo de las políticas regionales”

Si bien, su primera visita es un gesto de acompañamiento, que se agradece públicamente de parte del gobierno de San Juan, aprovechó para confirmar su presencia en la próximo Fiesta Nacional del Sol. “Tengo entendido que en la gestión anterior no tuvieron acompañamiento por parte del gobierno nacional. Nosotros vamos a estar y los vamos a apoyar”, prometió. En ese tono, explicó a este medio que si bien, tiene programado un viaje al exterior para esa fecha, volvería para ser parte de la noche del 29 de febrero, día del Espectáculo Final.

En su paso por San Juan, dejó impresiones que podrían convertirse en proyectos a futuro que podrían favorecer a la provincia. A continuación, los temas que dejó:

Conectividad y vuelos

“Vamos a trabajar mucho en la conectividad, en ampliar la oferta. Esto tiene que ver con el rol estratégico que va a cumplir Aerolíneas Argentina, nuevamente. Venía de un proceso de desinversión y de lenta agonía; nosotros queremos que Aerolíneas recupere el rol protagónico que tenía; es un rol federal, que tiene que ver con unir a la Argentina. En ese marco, la tarifa de precios se va a poner sobre la mesa. Hemos dado un paso muy importante haciendo que los vuelos regionales vuelvan a Aeroparque, porque casi el 60% de los turistas que recibimos viene de países limítrofes. Este importante paso comenzará a implementarse desde mayo”.

Macri, designado en la FIFA

“No me puedo manifestar como ministro sobre una decisión que ha tomado la FIFA, pero sí me es ineludible escuchar y prestar atención a las voces del fútbol que se han manifestado en contra, prácticamente en su totalidad. Es inevitable también evitar expresar el asombro del expresidente, que ahora descubra que el futbol cumple un rol social, cuando durante cuatro años la pasamos muy mal los clubes cuando no quiso convertir en sociedades anónimas. La peleamos mucho, los hinchas y los dirigentes para que podamos seguir cumpliendo ese rol social. Peleamos mucho y a veces en soledad. Contra un gobierno que intentó, de todas las formas posibles empujarnos a ser sociedades anónimas. Estoy sorprendido de que ahora el expresidente descubra el rol del fútbol para los argentinos”.

El fruto de su participación en la FIT

"Estuve reunido con todos los operadores mundiales, con los grandes agentes de turismo y ven a Argentina con mucho interés. No sólo por la política cambiaria, porque hoy Argentina es barato y porque tenemos mucho por mostrar, además vamos a mantener una reunión este próximo lunes con el ministro de Transporte, Mario Meoni, para formular el trabajo que realizaremos en infraestructura. Para recibir al turismo de la mejor manera. Para explotar esa posibilidad hay que trabajar mejor en la conectividad.

San Juan, promocionado a nivel mundial

"Tuvimos una gran experiencia en la Feria Internacional del Turismo (FIT) y nos hemos encontrado con grandes inversores que nos han manifestado la posibilidad de trabajar en Argentina. Próximamente, el turismo será uno de los ejes, una de las columnas vertebrales de la Argentina. En este sentido hay que trabajar estrategias para convocar inversores. San Juan tiene que tener un rol especial por su sinergia extraordinaria entre el turismo y el deporte. Es una provincia que tiene muchísimo para mostrar al mundo y ese es uno de los desafíos que tiene la provincia, y vamos a trabajar junto con el gobernador Uñac, para mostrárselo al mundo. Es un estilo que está poco promocionado, pero tiene un oportunidad extraordinario.

Hotelería

"Vamos a trabajar en un proyecto de ley para inversiones turísticas que, no tenemos dudas de que va a empujar y va a traer inversión a las provincias, como es el caso de San Juan. No solamente para el turismo receptivo mostrando sus bellezas, sino también turismo deportivo y de convenciones".