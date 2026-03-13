La canasta escolar frenó su suba, pero el gasto familiar no baja
Desde Amas de Casa de San Juan señalaron que la canasta escolar aumentó menos que en otros años, pero el mayor impacto en la economía familiar hoy proviene de los servicios y el alquiler.
El inicio del ciclo lectivo en San Juan volvió a poner en primer plano el costo que deben afrontar las familias para equipar a los estudiantes. Según el relevamiento de la Asociación Amas de Casa, este año la canasta escolar registró aumentos más moderados que en períodos anteriores, aunque el gasto total continúa siendo elevado.
La delegada de la entidad en la provincia, Laura Vera, explicó que uno de los factores que ayudó a contener los precios fue la aparición de nuevas marcas en el mercado, lo que generó mayor competencia entre productos y permitió mantener valores más accesibles en varios artículos.
De acuerdo con el informe, el monto total varía según el tipo de establecimiento educativo. En colegios privados, donde además de los útiles se deben adquirir uniformes y prendas específicas, el gasto se ubica entre $370.000 y $400.000. En escuelas públicas, donde generalmente se utiliza guardapolvo blanco, el costo oscila entre $280.000 y $300.000, dependiendo de la calidad de los útiles elegidos.
Uno de los rubros que históricamente generaba mayores aumentos era el de mochilas y calzado, aunque este año esos productos no registraron subas tan pronunciadas, lo que permitió aliviar parcialmente el gasto inicial para muchas familias.
Sin embargo, desde la asociación remarcaron que el monto final depende en gran medida del tipo de artículos que se compren. Muchos padres optan por productos más económicos para reducir el gasto inicial, aunque en algunos casos la menor durabilidad puede implicar nuevas compras durante el año.
A esto se suman otros costos vinculados al inicio de clases que no siempre se consideran desde el principio. A partir de marzo comienzan a incorporarse las meriendas escolares y, en los casos de jornada completa, también el almuerzo, lo que incrementa el gasto mensual en alimentos.
Desde la entidad indicaron que, si bien los precios del rubro alimenticio se mantienen relativamente alineados con los datos oficiales de inflación, el mayor impacto sobre el presupuesto familiar proviene actualmente de otros sectores.
El relevamiento señala que los aumentos más fuertes se concentran en los servicios, especialmente en energía eléctrica, gas, telefonía y alquileres, que representan una carga cada vez más significativa dentro de los gastos del hogar.
En ese contexto, la canasta básica alimentaria para una familia tipo ronda actualmente los $650.000. Si se suman otros gastos indispensables, el presupuesto mensual necesario se ubica entre $1.350.000 y $1.400.000, mientras que con alquiler incluido puede alcanzar entre $1.900.000 y $2.000.000.
Desde la Asociación Amas de Casa también advirtieron que estos valores pueden variar según la zona de la provincia, ya que existen diferencias de precios entre departamentos y fenómenos de especulación comercial que influyen en el costo final que deben afrontar las familias sanjuaninas.