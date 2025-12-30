Habilitaron la Terapia Intensiva del hospital de Jáchal

La unidad está integrada por un equipo interdisciplinario conformado por trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, enfermeros, kinesiólogos, personal administrativo y médicos rotantes de manera permanente, garantizando que en ningún momento quede sin cobertura médica.

Al respecto, el ministro Amilcar Dobladez destacó: “Este es un gran momento para la salud de Jáchal. Tener Terapia Intensiva es un avance muy importante para la calidad de atención, ya que los pacientes no serán derivados. Es un pedido del gobernador que en abril de este año prometió la Terapia Intensiva y nos pidió que pusiéramos los recursos humanos para dejarla en funciones”.

El titular de la cartera sanitaria provincial agradeció al equipo que hizo posible el proyecto: “Tengo que agradecer al director del hospital por haber impulsado el proyecto, al doctor Vera, que además es presidente de la Sociedad Sanjuanina de Terapia Intensiva, por acompañar esta iniciativa y aportar los recursos humanos necesarios. Estamos cumpliendo la palabra del gobernador y brindando un servicio enorme para los pacientes de Jáchal”.

Características técnicas de cada unidad

Bomba de infusión

Monitores multiparamétricos

Cuatro respiradores de Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM)

Un respirador de transporte

Equipamiento de última generación

Unidades de soporte como laboratorio, diagnóstico por imágenes, farmacia y hemoterapia

Protocolos, manuales de funciones y registros informáticos

Con esta habilitación, el sistema de salud provincial fortalece la atención en el norte sanjuanino, acercando servicios críticos y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones de alta complejidad.