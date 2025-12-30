"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > hospital

Habilitaron la Terapia Intensiva del hospital de Jáchal

Es un nuevo servicio de alta complejidad que permitirá atender a pacientes críticos en el propio departamento, evitando traslados a los hospitales de la capital provincial.

Habilitaron la terapia intesiva del hospital de Jáchal. La puesta en funcionamiento estuvo encabezada por el ministro de Salud de la provincia, Amilcar Dobladez, junto al director del hospital San Roque, Carlos Páez, y el jefe de la Terapia Intensiva del nosocomio, Ernesto Vera Monfort. El nuevo sector cuenta con varias camas equipadas con respiradores, respirador de traslado y tecnología de última generación.

Con esta incorporación, el hospital de Jáchal dejará de derivar pacientes a los hospitales Rawson y Marcial Quiroga, garantizando la atención en el lugar de residencia. Esto representa un avance significativo no solo en términos sanitarios, sino también a nivel familiar y social, ya que los pacientes podrán permanecer acompañados por su entorno cercano. Además, la medida contribuye a descongestionar los hospitales de mayor complejidad de la provincia.

La Terapia Intensiva comenzó a funcionar el pasado 13 de diciembre y, hasta el momento, ya se registraron 10 ingresos. El servicio cuenta con guardia activa las 24 horas y dispone de cuatro unidades de alta complejidad.

Te puede interesar...

La unidad está integrada por un equipo interdisciplinario conformado por trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, enfermeros, kinesiólogos, personal administrativo y médicos rotantes de manera permanente, garantizando que en ningún momento quede sin cobertura médica.

Al respecto, el ministro Amilcar Dobladez destacó: “Este es un gran momento para la salud de Jáchal. Tener Terapia Intensiva es un avance muy importante para la calidad de atención, ya que los pacientes no serán derivados. Es un pedido del gobernador que en abril de este año prometió la Terapia Intensiva y nos pidió que pusiéramos los recursos humanos para dejarla en funciones”.

El titular de la cartera sanitaria provincial agradeció al equipo que hizo posible el proyecto: “Tengo que agradecer al director del hospital por haber impulsado el proyecto, al doctor Vera, que además es presidente de la Sociedad Sanjuanina de Terapia Intensiva, por acompañar esta iniciativa y aportar los recursos humanos necesarios. Estamos cumpliendo la palabra del gobernador y brindando un servicio enorme para los pacientes de Jáchal”.

Características técnicas de cada unidad

Bomba de infusión

Monitores multiparamétricos

Cuatro respiradores de Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM)

Un respirador de transporte

Equipamiento de última generación

Unidades de soporte como laboratorio, diagnóstico por imágenes, farmacia y hemoterapia

Protocolos, manuales de funciones y registros informáticos

Con esta habilitación, el sistema de salud provincial fortalece la atención en el norte sanjuanino, acercando servicios críticos y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones de alta complejidad.

Temas

Te puede interesar