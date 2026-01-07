Habilitaron la nueva estación transformadora San Juan Sur en Sarmiento

La puesta en servicio de la estación forma parte del plan estratégico de fortalecimiento de la red eléctrica de San Juan, orientado a mejorar la calidad y confiabilidad del suministro en el sur provincial. El Plan Estratégico para la zona demandó una inversión total de USD 25.390.143,65, financiada con recursos del Fondo PIEDE.

image

La Estación Transformadora San Juan Sur se integra a la Línea de Alta Tensión Doble Terna de 132 kV, conformando una red de gran capacidad en el departamento Sarmiento. Este esquema incluye infraestructura existente como la ET “La Bebida” (30 MVA) y la ET “Rawson–Pocito” (45 MVA).

En conjunto, estas obras consolidan un anillo eléctrico de 132 kV en el sur de la provincia, con más de 124 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión, lo que permite contar con redundancia en la alimentación y garantizar un abastecimiento eléctrico de mayor calidad y estabilidad.

Regulación y planificación

En paralelo a las obras de infraestructura, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) continúa implementando herramientas regulatorias para acompañar el crecimiento de la demanda productiva en Sarmiento. Entre ellas, la Resolución EPRE Nº 89/24, que establece un relevamiento integral del estado operativo de las instalaciones que abastecen a actividades productivas del departamento.

También se suman las Resoluciones EPRE Nº 1087/24 y 943/25, vinculadas a la gestión de la demanda de los suministros encuadrados en las tarifas T3, T4 y TRA, con el objetivo de optimizar el uso de la red y garantizar condiciones de suministro adecuadas.

De este modo, se avanza en un esquema de planificación eléctrica de mediano y largo plazo, orientado a asegurar un servicio resiliente y seguro para la demanda actual y futura, beneficiando tanto a los usuarios residenciales como a los sectores productivos de toda la provincia.