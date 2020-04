El Gobierno local ve "innecesario" que los presos obtengan excarcelaciones por Covid-19

Los que tengan suspendido el régimen de salidas transitorias seguirán igual. Tampoco habrá visitas, ni apoyo -desde el Ejecutivo provincial- a las excarcelaciones y arrestos domiciliarios.

La mirada compasiva de Alberto Fernández sobre los presos de Devoto que se amotinaron, tras el contagio de dos internos por Covid-19, no es la misma que tendrá el gobernador Sergio Uñac, por el momento, porque la realidad en Chimbas es diferente.

En este caso concreto donde en San Juan no hay contagios y mucho menos en el Servicio Penitenciario, ni circulación viral; por lo tanto, no ven razones para que los reos vuelvan a su casa. Es por eso que, en esta instancia de cuarentena focalizada, no se escucha que haya un cambio en lo ya decretado por el gobierno sobre las visitas de los internos en San Juan o un apoyo a los beneficios solicitados este lunes pasado, en un contexto tumultuoso y berrinchero, donde hubo hasta principio de incendio.

Si bien las salidas transitorias, las excarcelaciones y los arrestos domiciliarios son pronunciados por la Justicia, desde el gobierno aseguran haber instrumentado todos los mecanismos pertinentes para que los confinados puedan transitar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en los pabellones de Chimbas.

"Hemos tomado todas las decisiones posibles para que el Poder Judicial tenga la garantía de que los presos están resguardados", advirtió el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, a sanjuan8.com.

Controles en el Penal

Sobre el protocolo sanitario que se implementa en el Servicio Penitenciario, se destaca el ingreso de mercadería que es previamente requisada y verificada. Hay control de temperatura para los internos, fumigaciones en cada rincón del penal y entrega de kits de limpieza e higiene para los internos.

Además, un dato no menor. El grupo de riesgo se encuentra aislado en un pabellón especial, en el sector nuevo. Se trata de 60 personas que se diferencian por sus afecciones o estados: incluyen personas con cardiopatías, HIV, problemas renales, mayores de 65 años y embarazadas.

Por este pedido de salidas y beneficios que han sido suspendidos en el marco de la pandemia, en la tarde del lunes hubo un cimbronazo de lo ocurrido en Devoto.

Por la quema de colchones, dos internos quedaron graves al registrar quemaduras en su cuerpo. Uno de ellos está calcinado en un 50%, según aseguraron autoridades.